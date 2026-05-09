بعد سحب القرعة بالدرعية.. تعرف على مجموعات كأس آسيا السعودية 2027

محمد الجليحي (الدرعية)
أُقيمت اليوم السبت في قصر سلوى بالدرعية، أحد أبرز المعالم التاريخية في الدرعية، مراسم قرعة بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، وسط اهتمام آسيوي كبير وترقب لانطلاقة النسخة المنتظرة.
وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات المشاركة على ست مجموعات متوازنة، حيث جاء المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى؛ بصفته منتخب البلد المستضيف، في بطولة تنطلق منافساتها يوم 7 يناير 2027 وتستمر حتى 5 فبراير من العام ذاته.
مجموعات كأس آسيا 2027
ضمّت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والكويت وعمان وفلسطين، في مجموعة عربية خالصة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا منذ الجولة الأولى، خاصة مع سعي الأخضر لفرض هيمنته على أرضه وبين جماهيره.
أما المجموعة الثانية؛ فجاءت بقيادة أوزبكستان، إلى جانب البحرين وكوريا الشمالية والأردن، بينما ضمّت المجموعة الثالثة منتخبات إيران وسوريا وقيرغيزستان والصين، في مجموعة تجمع بين الخبرة والطموح.
وفي المجموعة الرابعة، تتواجد أستراليا إلى جانب العراق وطاجيكستان وسنغافورة، فيما جاءت المجموعة الخامسة قوية بتواجد كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام، إضافة إلى لبنان أو اليمن بحسب هوية المتأهل النهائي.
واختتمت القرعة بالمجموعة السادسة، التي ضمّت اليابان وقطر وتايلاند وإندونيسيا، لتكتمل صورة المجموعات الست في نسخة يُتوقع أن تكون من الأقوى في تاريخ البطولة من حيث التنافس وتوازن القوى.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اعتمد تصنيف المنتخبات قبل القرعة؛ وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر في أبريل الماضي، حيث وُضعت المنتخبات الستة الأعلى تصنيفًا في المستوى الأول، وهي السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وأوزبكستان، لضمان توزيع متوازن للمنافسات.
ومع اكتمال قرعة المجموعات، تتجه الأنظار إلى الاستعدادات النهائية للبطولة التي تُعد حدثًا تاريخيًا للكرة الآسيوية، حيث تطمح المنتخبات المشاركة لكتابة فصل جديد في سجل البطولة الأهم على مستوى القارة.