القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.