القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده

البلاد (جدة) 23 / ذو القعدة / 1447 هـ 9 مايو 2026 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.