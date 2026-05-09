القادسية يصعق الفيحاء بهدف قاتل

البلاد (جدة)
اقتنص فريق القادسية فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الفيحاء بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من عمر دوري روشن للمحترفين.
سجل هدف التقدم للقادسية اللاعب مصعب الجوير مع الدقيقة 44. وأدرك التعادل للفيحاء اللاعب الزامبي فاشيون ساكالا مع حلول الدقيقة 50.
ونجح كالفاريو في تسجيل هدف قاتل لمصلحة القادسية في الدقيقة 90+2، ليحسم فريقه النقاط الثلاث.
الفوز رفع رصيد القادسية إلى 71 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 38 نقطة في المركز العاشر.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 9, 2026
