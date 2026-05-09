الرياضة

القادسية يصعق الفيحاء بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1447 هـ       9 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اقتنص فريق القادسية فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الفيحاء بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من عمر دوري روشن للمحترفين.

سجل هدف التقدم للقادسية اللاعب مصعب الجوير مع الدقيقة 44. وأدرك التعادل للفيحاء اللاعب الزامبي فاشيون ساكالا مع حلول الدقيقة 50.

ونجح كالفاريو في تسجيل هدف قاتل لمصلحة القادسية في الدقيقة 90+2، ليحسم فريقه النقاط الثلاث.
الفوز رفع رصيد القادسية إلى 71 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 38 نقطة في المركز العاشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *