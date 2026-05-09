الفيصل يهنئ الأخضر تحت 17 بالتأهل إلى كأس العالم للناشئين

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على تهنئة المنتخب السعودي تحت 17 عامًا إلى كأس العالم للناشئين 2026 المقررة إقامتها في قطر.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “مبروك لأبطال منتخبنا التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا”.

وأضاف: “أجيال مميزة ومستويات تعكس التطور وتؤكد أن مستقبل الكرة السعودية يسير بخطوات واعدة بإذن الله”.

أخضر الناشئين يحقق انتصاره الثاني تواليًا

حقق المنتخب الوطني السعودي تحت 17 عامًا فوزه الثاني على التوالي في مشواره بالدور الأول لبطولة كأس آسيا للناشئين 2026، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وذلك على حساب تايلاند بهدفين نظيفين.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في كأس آسيا تحت 17 بالفوز على ميانمار برباعية نظيفة.

وضمن المنتخب السعودي التأهل إلى كأس العالم للناشئين 2026 المقررة إقامتها في قطر، وكذلك ضمن العبور من مرحلة المجموعات في كأس آسيا والتأهل إلى الدور الثاني.