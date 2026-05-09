البحرين تضبط 41 متهمًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني صحيفة البلاد 23 / ذو القعدة / 1447 هـ 9 مايو 2026 البلاد (وكالات) أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم (السبت)، القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه". وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على 41 شخصًا من التنظيم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البحرين، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. وأكدت أن عمليات البحث والتحري لا تزال متواصلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم، أو ارتكابه أعمالًا مخالفة للقانون تمسّ أمن الوطن واستقراره. وكانت البحرين قد أعلنت عدة مرات منذ اندلاع الحرب في المنطقة، ضبط خلايا متهمة بالتخابر مع الحرس الثوري والتعاطف مع العدوان الإيراني على البلاد.