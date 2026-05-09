الرياضة

الاتفاق يكتسح الخليج بخماسية في روشن

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1447 هـ       9 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اكتسح فريق الاتفاق مضيفه الخليج بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي.

افتتح خالد الغنام أهداف الاتفاق في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز القائد جورجينهو فينالدوم النتيجة للاتفاق بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وأضاف موسى ديمبيلي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 69 و75، واختتم فرانسيسكو كالفو أهداف الاتفاق بهدف خامس في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 49 نقطة، ليحتل المركز السابع، ويستمر في الصراع على إحدى البطاقات الآسيوية، فيما جمدت الهزيمة رصيد الخليج عند 36 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب روشن.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *