الاتفاق يكتسح الخليج بخماسية في روشن

البلاد (جدة)
اكتسح فريق الاتفاق مضيفه الخليج بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي.
افتتح خالد الغنام أهداف الاتفاق في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، عزز القائد جورجينهو فينالدوم النتيجة للاتفاق بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وأضاف موسى ديمبيلي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 69 و75، واختتم فرانسيسكو كالفو أهداف الاتفاق بهدف خامس في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 49 نقطة، ليحتل المركز السابع، ويستمر في الصراع على إحدى البطاقات الآسيوية، فيما جمدت الهزيمة رصيد الخليج عند 36 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب روشن.
موسى ديمبلي يسجل الهدف الرابع للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 75
