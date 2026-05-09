الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية يكرّم أبطال كرة الهدف بعد ذهبية غرب آسيا

كرّم الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية منتخب المملكة لكرة الهدف، بمناسبة تحقيقه الميدالية الذهبية في دورة ألعاب غرب آسيا 2026 التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، بعد تصدره المنافسات دون خسارة.
وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالرياضة البارالمبية، إذ جرى تكريم اللاعبين والجهازين الفني والإداري نظير ما قدموه من مستويات مميزة وتمثيل مشرّف للمملكة.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية الأستاذ الدكتور فيصل بن عوض بارويس، أن الإنجاز يعكس العمل المؤسسي وجهود التطوير المستمرة، مبينًا أن الاتحاد يعمل على تنفيذ مبادرات نوعية لتطوير المنتخبات الوطنية، من أبرزها إستراتيجية لاختيار لاعبي النخبة وفق معايير علمية وتحليل بيانات، بما يعزز جاهزية المنتخبات للاستحقاقات المقبلة.
وأشار بارويس إلى مواصلة دعم المنتخبات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م