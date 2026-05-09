آل نصفان يتوّج بلقب بطولة المملكة المفتوحة للإسكواش

تُوّج لاعب نادي الصفا محمد آل نصفان بلقب بطولة المملكة المفتوحة للعمومي (فردي) للإسكواش، التي أُقيمت على ملاعب نادي فالكون خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو الجاري، بمشاركة 78 لاعبًا من مختلف الأندية والهواة.
وسلّم الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد كأس البطولة والميدالية الذهبية للاعب محمد آل نصفان، عقب فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي الهلال كريم بدوي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما نال كريم بدوي المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء لاعب الهلال عبدالرحمن بن مصطفى في المركز الثالث، بينما حلّ ريان سامي رابعًا في الترتيب العام للبطولة.
وتأتي إقامة البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للإسكواش برئاسة الدكتور عادل العقيلي، الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين والهواة للمشاركة في المنافسات، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتعزيز انتشار رياضة الإسكواش في مختلف مناطق المملكة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م