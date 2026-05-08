3 ميداليات للمواهب السعودية في أولمبياد البلقان للرياضيات

البلاد (جدة)

فاز المنتخب السعودي للرياضيات بـ 3 ميداليات دولية، منها ميداليتان ذهبيتان وميدالية برونزية، في النسخة الـ43 من أولمبياد البلقان للرياضيات 2026، الذي يُقام في مدينة سالونيك اليونانية خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة نحو 148 طالبًا وطالبةً يمثلون 24 دولة. وحصد الطالب عبدالإله محمد السقاف من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ميدالية ذهبية، فيما فاز الطالب عبدالسلام عبدالله السلمي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بميدالية ذهبية، فيما حصل الطالب إلياس شاكر الفرج من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على ميدالية برونزية. وارتفع رصيد المملكة في هذا الأولمبياد إلى 68 جائزة دولية، منذ بداية مشاركات المنتخب السعودي فيه عام 2010م وحتى هذه النسخة، موزعة على 4 ميداليات ذهبية، و14 ميدالية فضية، و46 ميدالية برونزية، و4 شهادات تقدير. وتأتي هذه المشاركة ضِمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، حيث يمر الطلبة برحلة تأهيل متكاملة تشمل منافسات وطنية وبرامج تدريبية نوعية يشرف عليها خبراء محليون ودوليون. ويُعَدّ أولمبياد البلقان للرياضيات مسابقة سنوية في الرياضيات تنظمها دول منطقة البلقان وقبرص، مع إتاحة دعوة بعض الدول من خارج المنطقة للمشاركة، وقد انطلقت نسخته الأولى عام 1984م في اليونان، وتُعَدّ هذه المشاركة الـ16 للمملكة في هذه المسابقة. ويخضع الطلبة المشاركون في الأولمبيادات الدولية لبرامج تدريبية مكثفة تنفذها “موهبة” على مدار العام، تشمل مراحل متعددة من التأهيل العلمي النظري والعملي، إلى جانب معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، تهدف إلى تنمية مهاراتهم في حل المسائل الرياضية المتقدمة، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على المستوى الدولي؛ بما يسهم في تمثيل المملكة بصورة مشرّفة في المحافل العلمية العالمية. وتُعَدّ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” مؤسسة رائدة عالميًّا في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، حيث تعمل على تبني استراتيجية وطنية لاكتشاف الموهبة وتنميتها في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي وتعزيز ثقافة الابتكار.