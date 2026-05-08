نجاح عملية فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس” في الرياض

نجح الفريق الطبي والجراحي في البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة في فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس”، في العملية رقم 71 ضمن مسيرة إنسانية وطبية سعودية تمتد لأكثر من 35 عامًا، وبمتابعة ودعم من القيادة الرشيدة.
وأكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله الربيعة نجاح فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس” بعد 16 ساعة ونصف من العمل الجراحي المتواصل، موضحًا أن العملية تمت عبر 10 مراحل وبفضل جهود الفريق الطبي والجراحي.
وكان الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، بدأ صباح اليوم (الخميس)، عملية فصل التوأمين الملتصقين التنزانيين “نانسي ونايس” وعمرهما سنة و6 أشهر، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج د عبدالله الربيعة، أن التوأمين الملتصقين التنزانيين “نانسي ونايس” قدمتا إلى المملكة في 27 يناير 2026م، وبعد دخول التوأمين إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، قام الفريق الطبي بإجراء فحوصات دقيقة ومتعددة لهما وعقد عدة اجتماعات.
وأبان أن الفحوصات كشفت عن أن التوأمين يلتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد وتشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يشتركان في الكبد والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج، والجهاز البولي والتناسلي مع وجود تشوه في الجهاز التناسلي الخارجي المشترك.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تجرى العملية على عشر مراحل وتستغرق نحو 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة العظام للأطفال وبقية التخصصات المساندة، موضحًا أن هذه العملية تعد من العمليات الدقيقة ونسبة نجاحها تزيد على 60%.
وأضاف الربيعة أن هذه العملية تعد الثالثة لتوائم ملتصقة من تنزانيا، وهي رقم 71 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الذي استطاع منذ عام 1990م، أن يعتني بـ 157 توأمًا من 28 دولة في 5 قارات.
وأعرب باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي عن الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما يحظى به البرنامج من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة، سائلًا المولى- عز وجل- أن تكلل العملية بالنجاح، وأن يمنّ على التوأمين التنزانيين بالصحة والعافية.