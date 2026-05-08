“مجمع الملك سلمان للغة العربية” يُصدر دليلًا لإصداراته البحثية والعلمية

أصدر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية دليلًا خاصًا بإصداراته البحثية والعلمية، تضمّن عرضًا منظّمًا لمنشورات المجمع في المسار البحثي، بما يبرز تنوّعها واتساع مجالاتها العلمية والمعرفية.
واستعرض الدليل حصيلة إصدارات المجمع التي تجاوزت 400 منشور علمي، شملت أكثر من 350 إصدارًا من الكتب العلمية، والتقارير، والدراسات المرجعية، إلى جانب أكثر من 70 عددًا من المجلات العلمية المحكمة.
وأكد المجمع أن الدليل يهدف إلى تيسير الاطلاع على إصدارات المجمع، والتعريف بمضامينها وتنوّع موضوعاتها، بوصفها نتاجًا لجهود علمية متواصلة شارك فيها فريق المجمع وعدد من الباحثين والخبراء والشركاء المتخصصين.
ويأتي ذلك ضمن جهود المجمع الرامية إلى دعم البحث اللغوي، وتعزيز الإنتاج المعرفي في اللغة العربية، والإسهام في تطوير الدراسات العلمية المتصلة باللغة العربية وعلومها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م