كيسيه يتأهب لمغادرة الأهلي

حسم فرانك كيسيه موقفه بشأن مستقبله مع الأهلي، في ظل تزايد الاهتمام الأوروبي بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، عقب المستويات اللافتة، التي قدمها مع الفريق منذ انضمامه إلى دوري روشن السعودي.
ووفقًا لما أورده موقع “فوت ميركاتو”، فإن كيسيه لا يخطط للاستمرار لفترة أطول مع الأهلي، حيث يفضل خوض تجربة جديدة والعودة إلى الملاعب الأوروبية بعد نهاية عقده الحالي مع النادي.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الأهلي حاولت في أكثر من مناسبة إقناع اللاعب بتجديد عقده والاستمرار ضمن صفوف الفريق، من خلال تقديم عروض مالية كبيرة، إلا أن اللاعب تمسك برغبته في العودة إلى أوروبا وخوض تحدٍ جديد خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب التقرير ذاته، فإن صاحب الـ29 عامًا يرى أن توقيت العودة إلى أوروبا أصبح مناسبًا بعد ثلاث سنوات قضاها في الملاعب السعودية، خاصة مع استمرار اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالتعاقد معه.
مستقبل كيسيه بعد الرحيل المحتمل عن الأهلي
ويرتبط اسم كيسيه حاليًا بعدة أندية أوروبية بارزة، يأتي في مقدمتها يوفنتوس، الذي يراقب وضع اللاعب عن قرب، إلى جانب اهتمام من إنتر ميلان وغلطة سراي وأيك أثينا، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب على المستوى الأوروبي.
وخلال مسيرته مع الأهلي، شارك اللاعب الإيفواري في 117 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 26 هدفًا، إلى جانب تقديمه 13 تمريرة حاسمة، ليضع نفسه بين أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م