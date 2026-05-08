كريستال بالاس ورايو فاليكانو إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

بلغ فريقا كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عقب تجاوزهما شاختار دونيتسك الأوكراني وستراسبورغ الفرنسي في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.
وتأهل كريستال بالاس بعد فوزه على ضيفه شاختار دونيتسك بنتيجة (2 – 1) على ملعب “سيلهرست بارك” بمدينة لندن، ليتفوق بمجموع المباراتين (5 – 2)، فيما حجز رايو فاليكانو مقعده في النهائي عقب فوزه على مضيفه ستراسبورغ الفرنسي بنتيجة (1 – 0) على ملعب “دو لا مينو” بمدينة ستراسبورغ، ليتأهل بمجموع المباراتين (2 – 0).
ومن المقرر أن يُقام النهائي يوم 27 مايو الجاري بمدينة لايبزيغ الألمانية.
