غدًا.. الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027

تتجه أنظار الجماهير الآسيوية، غدًا السبت، إلى محافظة الدرعية، التي تحتضن مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، وسط ترقب كبير من المنتخبات المتأهلة بعد رحلة طويلة وشاقة في التصفيات القارية.
وتحمل النسخة المقبلة أهمية خاصة، كونها تُقام للمرة الأولى في السعودية، التي تستعد لتنظيم واحد من أكبر الأحداث الكروية في القارة، لتواصل بذلك استضافة البطولة داخل المنطقة العربية للمرة الثالثة تواليًا، بعد نسختَي الإمارات العربية المتحدة عام 2019، وقطر في 2023.
منافسات قوية متوقعة في كأس آسيا
ومن المنتظر أن تكشف القرعة عن ملامح المنافسة في دور المجموعات، حيث تم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة على أربعة مستويات، وفق التصنيف القاري ونتائج المنتخبات خلال الفترة الماضية.
وجاء في المستوى الأول كل من المنتخب السعودي المستضيف، إلى جانب منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وأوزبكستان، ما يعكس قوة المنافسة المنتظرة منذ الدور الأول.
أما المستوى الثاني، فيضم منتخبات قطر والعراق والأردن والإمارات وعمان وسوريا.
وفي المستوى الثالث، جاءت منتخبات البحرين وتايلاند والصين وفلسطين وفيتنام وطاجيكستان.
في المقابل، يضم المستوى الرابع منتخبات قيرغيزستان وكوريا الشمالية وإندونيسيا وسنغافورة والكويت، بالإضافة إلى المتأهل من المواجهة الفاصلة بين لبنان واليمن.
وتحظى القرعة باهتمام واسع، في ظل رغبة العديد من المنتخبات في تجنب المجموعات القوية، بينما تترقب الجماهير الآسيوية مواجهات مرتقبة قد تفرضها القرعة منذ الدور الأول، في بطولة يتوقع أن تشهد منافسة قوية على اللقب القاري.
