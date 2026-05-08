سيناريوهات تتويج النصر والهلال بلقب روشن

الرياضةسيناريوهات تتويج النصر والهلال بلقب روشن صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1447 هـ 8 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) رفع النصر رصيده إلى 82 نقطة من 32 مباراة وعزز صدارته لجدول ترتيب روشن بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني بـ 77 نقطة من 31 مباراة، وذلك بعد أن حسم ديربي الرياض أمام الشباب برباعية مقابل هدفين. وتنتظر النصر مواجهة أمام الهلال ستكون حاسمة وفاصلة على لقب المسابقة، بالإضافة إلى لقاء آخر أمام ضمك. فرص الهلال في التتويج بات النصر يحتاج إلى عدم الخسارة أمام الهلال “الفوز أو التعادل” بالإضافة إلى الانتصار على ضمك ليُتوج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي. أما الهلال فيتوجب عليه للتتويج، الفوز في مبارياته الثلاث المقبلة ضد كل من النصر في ديربي الرياض، ونيوم والفيحاء. الجدير بالذكر أن فوز النصر على الشباب أنهى أحلام الأهلي صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب، في المنافسة على لقب روشن هذا الموسم.