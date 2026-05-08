جمرك ميناء جدة الإسلامي يُحبط محاولة تهريب أكثر من 8 كجم”كوكايين”

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 8.4 كيلوغرامات من مادة “الكوكايين”، ضُبطت مُخبأة في إحدى الحاويات الواردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه عند خضوع إحدى الحاويات للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من “الكوكايين” مُخبأة في التجويف الخاص بتكييف الحاوية.
وأكّد أن الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
