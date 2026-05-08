ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائمًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار وقف إطلاق النار مع إيران، رغم اندلاع اشتباكات جديدة بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج، وسط مخاوف من انهيار الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ قبل شهر.
وقال ترامب: إن 3 مدمرات أمريكية تعرضت لإطلاق نار أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها عبرت “بنجاح كبير” دون أضرار، بينما تكبّد الجانب الإيراني “خسائر جسيمة”، بحسب تعبيره.
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين بواشنطن، أن وقف إطلاق النار “لا يزال قائمًا”، محاولًا التقليل من خطورة المواجهات، قائلاً إن القوات الأمريكية “أبعدت” المهاجمين الإيرانيين.
وفي سياق متصل، هدد ترامب إيران بمزيد من الضربات الأقوى والأعنف إذا لم تُسارع إلى توقيع اتفاق جديد، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت ثلاث مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز.
وأوضح ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن المدمرات لم تتعرض لأي أضرار، بينما تكبّد المهاجمون الإيرانيون “أضرارًا جسيمة”، واصفًا سقوط المسيّرات الإيرانية بأنه “كفراشة تسقط في قبرها”. وأضاف أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة أشد في حال تأخر طهران في إبرام الاتفاق.
في المقابل، اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة، بعد استهداف ناقلة نفط وسفينة إيرانية، إضافةً إلى تنفيذ غارات على مناطق مدنية في جزيرة قشم، ومناطق ساحلية قرب مضيق هرمز.
وأعلن الجيش الإيراني أنه رد على تلك الهجمات باستهداف سفن عسكرية أمريكية شرقي مضيق هرمز وجنوبي ميناء جابهار، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية لاحقًا عودة الأوضاع إلى طبيعتها في الجزر والمدن الساحلية المطلة على المضيق.
وتأتي التطورات الجديدة بينما تنتظر واشنطن رد طهران على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب التي اندلعت عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي.
كما شهدت الإمارات هجومًا جديدًا لم تُكشف تفاصيله بشكل كامل، في استمرار للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي منذ اندلاع الحرب.
وأثارت الاشتباكات الأخيرة قلق الأسواق العالمية؛ إذ ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، وقفز خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما تراجعت الأسهم العالمية بعد موجة مكاسب سابقة مدفوعة بآمال التهدئة.
