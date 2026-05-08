تأهل أستون فيلا وفرايبورج لنهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريقا أستون فيلا الإنجليزي وفرايبورج الألماني للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد اجتيازهما عقبتي نوتنجهام فورست الإنجليزي، وسبورتنج براجا البرتغالي على الترتيب.
وحقق أستون فيلا انتصارًا كبيرًا بنتيجة 4 / صفر على ضيفه نوتنجهام فورست، أمس الخميس، في المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، الذي شهد فوزًا ثمينًا لفرايبورج 3 / 1 على ضيفه براجا.
وحجز الفريقان تذكرتي التأهل للمباراة النهائية، التي تقام في مدينة إسطنبول التركية في 20 مايو الجاري، عقب فوزهما على منافسيهما في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م