انطلاق منافسات كأس الاتحاد السعودي للفروسية والبولو للرماية بأبها

البلاد (أبها)
انطلقت أمس منافسات كأس الاتحاد السعودي للفروسية والبولو للرماية من على ظهر الخيل، التي يحتضنها نادي الفرسان بمدينة أبها، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من مختلف مناطق المملكة، وسط أجواء تنافسية تعكس تنامي حضور رياضة الرماية من على ظهر الخيل في المملكة.
وشهدت البطولة في يومها الثاني إقامة منافسات فئات المحترفين والهواة والسيدات والشباب أو الناشئين، وحقق الفارس معاذ عبدالعزيز الرقيب التميمي المركز الأول في فئة المحترفين بمجموع بلغ 116.037 نقطة، فيما حلّ راكان عبدالعزيز المبارك ثانيًا، وبدر آل عبدالله التميمي ثالثًا.
وفي فئة الهواة، حقق الفارس عبدالحميد عبدالرحمن العبود المركز الأول بمجموع 93.425 نقطة، تلاه إبراهيم محمد المبارك ثانيًا، وسامي الحدادي ثالثًا.
وفي منافسات السيدات، أحرزت الفارسة لمى العجوني الرشيدي المركز الأول بمجموع 26.937 نقطة، فيما جاءت منار الداود في المركز الثاني.
وأسفرت منافسات فئة الشباب أو الناشئين عن فوز الفارس محمد عبدالله البعيجان بالمركز الأول بمجموع 83.307 نقطة، وجاء عبدالله السحيمي ثانيًا، ويوسف العمري الفيفي ثالثًا.
وتأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للفروسية والبولو لتعزيز انتشار رياضة الرماية من على ظهر الخيل، وصقل مهارات الفرسان، ورفع مستوى التنافس في هذه الرياضة التراثية ذات البعد التاريخي والثقافي بالمملكة.