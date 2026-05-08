الهلال يقلب الطاولة على الخلود ويتوج بكأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه

محمود العوضي (جدة)
تصوير (زياد القحطاني- أسمهان فهد)
توج فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الجمعة، بعدما قلب تأخره المبكر إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 أمام الخلود في المباراة النهائية للبطولة.
دخل الخلود المواجهة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثالثة عبر راميرو إنريكي.
رد الهلال جاء سريعًا من خلال سيطرة هجومية واضحة بحثًا عن تعديل النتيجة، حيث أرسل سالم الدوسري عرضية خطيرة في الدقيقة العاشرة، لكن دفاع الخلود تدخل في الوقت المناسب قبل وصول الكرة إلى كريم بنزيما.
وفي الدقيقة 15، أطلق بنزيما تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس الخلود تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.
وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الهلال في إدراك التعادل عبر ناصر الدوسري في الدقيقة 42.
ثم تمكن ثيو هيرنانديز من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 45، بعدما أطلق تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني، حافظ الهلال على تفوقه وسط محاولات من الخلود للعودة إلى اللقاء؛ ليحصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 8, 2026
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 8, 2026