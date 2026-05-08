المملكة تؤكّد أهمية حماية حرية الملاحة بمضيق هرمز

أكّد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي، مشددًا على أن أي مساس بحرية الملاحة فيه ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد حول العالم.
وحذّر الواصل خلال مؤتمر صحفي مشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يتعلق بحرية الملاحة في المضيق، من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة التي قد تنجم عن تعطّل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.
ودعا إلى تحرك دولي منسق لخفض التوتر ومنع تفاقم الأزمة، مؤكدًا ضرورة حماية أمن الممرات البحرية وضمان انسياب التجارة الدولية وفقًا للقانون الدولي.
كما شدّد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لصون الممرات البحرية الحيوية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
