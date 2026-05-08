مقالات الكتاب السعودية تكتب الإنسانية بالمشرط الطبي.. العملية 71 لفصل التوائم السيامية وتجسيد القوة الناعمة للمملكة

في إنجازٍ طبي وإنساني جديد يؤكد المكانة العالمية التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية، نجحت الفرق الطبية السعودية في إجراء العملية رقم 71 لفصل التوائم السيامية، ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي أصبح اليوم أحد أبرز النماذج الإنسانية والطبية على مستوى العالم. هذا النجاح لم يكن مجرد عملية جراحية معقدة تُضاف إلى سجل الإنجازات الطبية، بل رسالة حضارية وإنسانية، تعكس رؤية المملكة، التي جعلت الإنسان أولًا، ورسخت مفهوم العطاء الإنساني دون تمييز في العرق أو الدين أو الجغرافيا. لقد استطاعت المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن تبني منظومة صحية متقدمة تجمع بين العلم والرحمة، وبين التقدم الطبي والقيم الإنسانية الرفيعة. وعلى مدار سنوات، تحولت المملكة إلى قبلة للأمل لعشرات الأسر من مختلف أنحاء العالم، حيث وجد الأطفال وذووهم في الرياض وطنًا للإنسانية والرعاية والحياة الجديدة. ولم يعد البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية مجرد برنامج طبي، بل أصبح نموذجًا عالميًا للقوة الناعمة السعودية، ورسالة سلام ورحمة تعبر الحدود وتصل إلى قلوب الملايين. إن العملية رقم 71 تؤكد حجم الخبرات والكفاءات الوطنية السعودية التي وصلت إلى مستويات عالمية متقدمة، كما تعكس الاستثمار الكبير الذي توليه المملكة للقطاع الصحي والبحث العلمي والتقنيات الطبية الحديثة. والأهم من ذلك، أنها تبرز صورة السعودية الجديدة التي تجمع بين الريادة العلمية والحضور الإنساني المؤثر على الساحة الدولية. وهذه النجاحات المتواصلة تمثل أحد أعظم أشكال القوة الناعمة؛ قوة تقوم على خدمة الإنسان، وإنقاذ الأرواح، وصناعة الأمل، وتعزيز صورة المملكة كدولة تحمل رسالة إنسانية عالمية إلى جانب مكانتها السياسية والاقتصادية والدينية. فحين تتحول غرف العمليات إلى منصات للأمل، يصبح الطب لغةً عالمية تُعرّف العالم بحقيقة المملكة وقيمها ومبادئها. وفي الختام، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على هذا العطاء الإنساني النبيل الذي أصبح مصدر فخر للعالم العربي والإسلامي، ونموذجًا عالميًا يُحتذى به في الرحمة والإنسانية والتقدم العلمي.