الجبير يلتقي النائب الأول لرئيسة جمهورية كوستاريكا

واس (سان خوسيه)
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة سان خوسيه، معالي النائب الأول لرئيسة جمهورية كوستاريكا السيد فرانسيسكو غامبوا سوتو، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية كوستاريكا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البيرو غير المقيم لدى جمهورية كوستاريكا الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م