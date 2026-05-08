الإمارات: 3 إصابات إثر اعتراض صاروخين و3 مسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم (الجمعة)، مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة، قادمة من إيران؛ أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”؛ تمكنت الدفاعات الجوية الإماراتية من اعتراض الصاروخين الباليستيين والطائرات المسيرة الثلاث، في وقت تؤكد فيه أبوظبي استمرار جاهزية منظوماتها الدفاعية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة واستقرارها.

وأظهرت بيانات نشرتها الوكالة أن إجمالي ما تعاملت معه الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية بلغ 551 صاروخًا باليستيًا و29 صاروخًا جوالًا و2263 طائرة مسيرة؛ أسفرت عن 12 وفاة و230 إصابة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت مبكر صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأكدت أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة.