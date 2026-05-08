إطلاق مقرر جامعي لتعزيز أنماط الحياة الصحية

أطلق مركز برنامج جودة الحياة مقررًا جامعيًا جديدًا بعنوان “جودة الحياة: تصميم أسلوب حياة صحي”، ضمن مبادراته التعليمية الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى طلاب الجامعات وتمكينهم من تبني سلوكيات يومية تسهم في تحسين جودة حياتهم.
ويرتكز المقرر على منهج تطبيقي يجمع بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، بما يساعد الطلبة على بناء عادات صحية واقعية ومستدامة.
وتم تطوير المقرر بالاعتماد على دراسات تحليلية حدّدت الفجوات المعرفية لدى طلاب الجامعات في المملكة، مع الاستفادة من أبحاث سعودية متخصصة في جودة الحياة، وبمشاركة خبراء في طب نمط الحياة وأكاديميين من جامعات مختلفة، مع ضمان توافقه مع الأطر الوطنية للتعليم ليكون قابلًا للاعتماد في جميع الجامعات.
وانطلقت المرحلة الأولى من تطبيق المقرر بالتعاون مع جامعة عفت، حيث جرى تكريم قيادات الجامعة تقديرًا لدعمهم للمبادرة.
ويأتي إطلاق هذا المقرر ضمن جهود المركز لنشر ثقافة الحياة الصحية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي يتمتع بجودة حياة أفضل.
