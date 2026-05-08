المجتمع أمير عسير يعزي” العمري” في وفاة والدته

البلاد (جدة) بعث صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير برقية عزاء ومواساة إلى محمد بن مانع العمري، في وفاة والدته زرعة بنت علي بن دايل العمري (أم عبدالرحمن) حرم الشيخ مانع بن عبدالرحمن العمري. وقال أمير عسير في برقيته” فقد تلقينا بمزيد من الأسى بنأ وفاة والدتكم المغفور لها- بإذن الله. جعل الله قبرها روضة من رياض الجنة، وتغمدها الله في واسع رحمته. انه سميع الدعاء. وقد عبّرت عائلة الفقيدة عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لسموه على كريم تعازيه ومواساته الصادقة، مؤكدين أن هذه اللفتة النبيلة من سموه كان لها بالغ الأثر فى التخفيف من مصابهم، سائلين المولى- عز وجل- أن يحفظ سموه، ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء على مشاعره الإنسانية ومواقفه النبيلة.

يذكر بان الفقيدة توفيت في حادث مروري مؤلم بطريق الطائف -الرياض أثناء عودتها من أداء العمرة- رحمها الله.