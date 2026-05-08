أمير القصيم يشيد باعتماد مشروع “مدينة النخيل”

أشاد أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، باعتماد مشروع “مدينة النخيل”، مؤكدًا أنه يمثل مشروعًا نوعيًا يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي للنخيل والتمور ووجهة سياحية واستثمارية على مدار العام.
وأوضح أن المشروع يستثمر ما تتميز به القصيم من مقومات اقتصادية وزراعية وسياحية، مشيرًا إلى دوره في دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتمكين رواد الأعمال، إضافة إلى رفع جاذبية المنطقة سياحيًا واستثماريًا.
ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة متكاملة تدعم قطاع النخيل والتمور عبر بنية تحتية حديثة وتجارب تفاعلية تُبرز الهوية الثقافية والاقتصادية للمنطقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويضم المشروع مرافق متنوعة تشمل متحفًا متخصصًا، ومنطقة للحرفيين، ومتاجر للتمور، ومطاعم ومقاهي، وساحات مفتوحة، ومناطق للأطفال كما يدعم المشروع الحرفيين والأسر المنتجة من خلال ورش عمل وتجارب تفاعلية تعزز الصناعات الإبداعية المرتبطة بالنخيل والتمور.
وأكد أمير القصيم أن المشروع يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع النخيل والتمور بوصفه أحد القطاعات الوطنية الواعدة الداعمة لتنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م