أمطار رعدية متوقعة على 9 مناطق

المحلياتأمطار رعدية متوقعة على 9 مناطق صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1447 هـ 8 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) نبه المركز الوطني للأرصاد لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد اليوم (الجمعة) على معظم مناطق المملكة. وأوضح ان مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ولفت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية.