الإقتصاد

363 مليار ريال استثمارات الأجانب

21 / ذو القعدة / 1447 هـ       7 مايو 2026

البلاد (الرياض)
بلغت نسبة استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 30 إبريل 11.28% من إجمالي السوق بدون أرامكو بقيمة نحو 363.78 مليار ريال، فيما استقرت ملكية المستثمرين الخليجيين عند 2.41% بقيمة 77.74 مليار، وبلغت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو (شاملة الشركاء الإستراتيجيين) 12.81%، بقيمة 412.96 مليار ريال.
من جهة ثانية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة أمس الأربعاء منخفضا عند 10949 نقطة، بقيمة تداولات 6.7 مليار ريال.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

