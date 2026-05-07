البلاد (الرياض)
بلغت نسبة استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 30 إبريل 11.28% من إجمالي السوق بدون أرامكو بقيمة نحو 363.78 مليار ريال، فيما استقرت ملكية المستثمرين الخليجيين عند 2.41% بقيمة 77.74 مليار، وبلغت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو (شاملة الشركاء الإستراتيجيين) 12.81%، بقيمة 412.96 مليار ريال.
من جهة ثانية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة أمس الأربعاء منخفضا عند 10949 نقطة، بقيمة تداولات 6.7 مليار ريال.
363 مليار ريال استثمارات الأجانب
