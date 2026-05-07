هتان السيف تبدأ مشوارها الاحترافي في دوري المقاتلين المحترفين من جدة

هاني البشر (الرياض)

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين عن عودتها المرتقبة إلى مدينة جدة يوم 19 يونيو المقبل، ضمن منافسات موسم 2026 من بطولة PFL MENA، وذلك في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، على أن تُطرح التذاكر للبيع ابتداءً من 11 مايو الجاري، فيما فُتح باب التسجيل المسبق للاستفادة من خصم “الحجز المبكر”.

ويشهد الحدث الظهور الاحترافي الأول للمقاتلة السعودية هتان السيف، إحدى أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، بعد أن حققت سجلاً مثالياً في مسيرتها للهواة بـ4 انتصارات دون أي خسارة.

ونجحت هتان السيف خلال مشاركاتها السابقة في خطف الأنظار بفضل أسلوبها القتالي القوي وأدائها المتطور داخل القفص، لتفرض نفسها كواحدة من أبرز الأسماء النسائية الصاعدة في الرياضة على مستوى الشرق الأوسط. وتستعد السيف لبدء فصل جديد في مسيرتها عبر أول ظهور احترافي لها على مسرح PFL MENA.

كما تشهد البطولة مشاركة المقاتل السعودي مالك باساهل، نجم وزن الذبابة، الذي يواصل بدايته القوية في عالم الاحتراف بسجل خالٍ من الهزائم يتضمن ثلاثة انتصارات متتالية جميعها بالضربة القاضية أو الإخضاع.

ويطمح باساهل ، البالغ من العمر 24 عاماً، إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي أمام جماهير جدة، بعدما نجح في إنهاء جميع نزالاته السابقة قبل الوصول إلى الجولة الثالثة.

وتُعد مدينة جدة واحدة من أبرز الوجهات الداعمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الشرق الأوسط، حيث استضافت عدداً من بطولات PFL MENAالتي ساهمت في إبراز المواهب الإقليمية وتعزيز شعبية الرياضة داخل المملكة العربية السعودية.

وتأتي عودة البطولة إلى جدة في إطار التزام رابطة المقاتلين المحترفين بمواصلة تنظيم أحداث عالمية المستوى وتوسيع انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعت الرابطة الجماهير إلى التسجيل المسبق عبر منصة “بلاتينيوم ليست” للحصول على أولوية شراء التذاكر والاستفادة من خصم الحجز المبكر البالغ 20% لفترة محدودة.

ومن المقرر الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة ببطاقة النزالات والمواجهات المرتقبة ضمن الحدث