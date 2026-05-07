نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. تاريخ الهلال يصطدم بطموح الخلود

البلاد (جدة)

تتجه أنظار الجماهير السعودية مساء الجمعة إلى ملعب الإنماء في جدة، الذي يحتضن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الهلال والخلود في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا للفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عند الساعة التاسعة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير لنهائي يجمع بين طموح التتويج وخبرة البطولات.

طريق الهلال إلى النهائي

وبلغ الهلال المباراة النهائية بعد مواجهة قوية أمام الأهلي في نصف النهائي، حسمها لصالحه بركلات الترجيح، ليواصل مشواره نحو منصة التتويج.

في المقابل، يعيش الخلود لحظة استثنائية في تاريخه، بعدما تأهل إلى النهائي للمرة الأولى، عقب إقصائه الاتحاد بركلات الترجيح، في إنجاز غير مسبوق للنادي.

موقف الفريقين في الدوري

ويخوض الهلال اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة، في حين يأتي الخلود في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

تفوق تاريخي للهلال

وتاريخيًا، التقى الفريقان في أربع مواجهات ضمن منافسات دوري روشن، حقق الهلال خلالها الفوز في جميع المباريات، مسجلًا 18 هدفًا مقابل 4 أهداف فقط استقبلتها شباكه.

وكانت آخر مواجهة بين الطرفين قد انتهت بانتصار كبير للزعيم بسداسية نظيفة، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل النهائي المرتقب.

ورغم التفوق التاريخي للهلال، فإن طموح الخلود ورغبته في تحقيق إنجاز تاريخي يضعان النهائي في دائرة التوقعات المفتوحة، في لقاء يجمع بين خبرة “الزعيم” وحلم كتابة التاريخ للخلود.