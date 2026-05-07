مركز الدراسات الإستراتيجية الدفاعية الدولية يُعلن تحولًا مؤسسيًا شاملًا

أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية الدفاعية الدولية ISDS، اليوم، أبرز تحول في مسيرته منذ إطلاقه عام 2022، إذ يشمل التحول اعتماد مسمى جديد يعكس البُعد الدولي لأنشطته، وإعادة هيكلة تنظيمية شاملة تستهدف تحوّله جهةً مستقلة.
وتسير عملية إعادة الهيكلة وفق مسار محدد يمر بمرحلتين؛ أولاهما انتقالية تستهدف استيفاء جملة من مؤشرات التحول المؤسسي، فيما تُفضي المرحلة الثانية والأخيرة إلى تحوّل المركز رسميًا جهةً مستقلة تعمل تحت إشراف مجلس الأمناء؛ مما يعزز أدواره في عملية صنع القرار لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جيوسياسية.
وكان المركز قد أُسّس تحت مسمى “مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية” ضمن وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، بوصفه إحدى مبادرات برنامج تطوير الوزارة، وأُنيطت به مهمة إعداد الأبحاث المتعلقة بالسياسات والإستراتيجيات الدفاعية وإدارة التعاون مع مراكز الأبحاث المحلية والدولية.
وفي هذا السياق، أكَّد الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الإستراتيجية الدفاعية الدولية اللواء الركن فهد بن حمد العتيبي، أن المرحلة المقبلة تمثّل نقلة نوعية للمركز في مسيرته، إذ ستشهد توسعًا نوعيًا في الإنتاج البحثي في القضايا الإستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيزًا لشبكة الشراكات مع مراكز الفكر الدولية المرموقة، وتطويرًا لبرامج بناء القدرات الوطنية في مجال التحليل الإستراتيجي.
وعلى امتداد سنوات عمله، أصدر المركز عددًا كبيرًا من الدراسات والتقارير والأوراق البحثية المتخصصة في القضايا الإستراتيجية والدفاعية، وقدّمها إلى صانعي القرار في الجهات الحكومية، كما نظّم محاضرات وورش عمل متخصصة، وأسهم في برامج تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير القيادات الشابة.
وعلى الصعيد الدولي، شارك المركز في مؤتمرات ومنتديات عالمية متخصصة، ووسّع شبكة علاقاته مع مراكز الفكر الدولية، واستقبل زيارات رسمية من سفراء وباحثين ومراكز أبحاث من مختلف دول العالم، في مسار أسهم في تبادل المعرفة وبناء الشراكات البحثية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، ورسّخ حضوره بوصفه مرجعًا موثوقًا في القضايا الإستراتيجية والدفاعية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م