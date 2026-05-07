مدرب الخلود: سنبذل كل الجهد للتتويج بكأس الملك

عائشة العامودي (جدة)

تصوير (أسمهان فهد)

كشف الإنجليزي ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود، أن الوصول لنهائي كأس الملك ومواجهة الهلال، يُعدّ عملاً جماعياً وتراكمياً، وهي لحظة عظيمة بالنسبة لهم بالنادي، مشيراً إلى أن الفريق سيقدم كل ما يملك من أجل إسعاد الجماهير وعائلات اللاعبين.

وقال ديس باكنغهام في المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي كأس الملك: أرحِّب بالجميع وسعيد بالوجود في مدينة جميلة مثل جدة، ونتطلع للنهائي الكبير.



وأضاف: سعيد بوجود هتان باهبري معي. هذا الموسم من أفضل المواسم له من ناحية دقائق اللعب والمساهمات في الملعب وكقائد للفريق يُعدّ مثالاً يُحتذى به. وبالنسبة للمنتخب الوطني هتان لعب دقائق كافية، وأتمنى أن يكون من ضمن الخيارات النهائية للمنتخب السعودي في كأس العالم.

وأشار مدرب الخلود إلى الوصول إلى النهائي يُعد عملاً جماعياً وتراكمياً من السنوات الماضية.

باهبري: سنخوض المواجهه بثقه كبيرة



من جانبه، أكد هتان باهبري قائد فريق الخلود جاهزية فريقه لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، مشدداً على أن فريقه سيدخل المواجهة بثقة كبيرة ورغبة في تحقيق اللقب.

وقال باهبري خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق النهائي: ستكون مواجهة مميزة وأي لاعب يتمنى الوجود في النهائي وشرف السلام على راعي المواجهة، ونريد السلام عليه ونحن الأبطال، حققت هذه البطولة 3 مرات مع الاتحاد والهلال، ولكن لو حققتها مع الخلود فسوف يكون الأمر مختلفاً مع فريق بإمكانات بسيطة ورغم ذلك وصلنا للنهائي الكبير.

وتحدث قائد الخلود عن مواجهة فريقه السابق، قائلاً: شعور غريب أن تلعب أمام فريقك السابق، وهناك بعض الأمور والتصرفات التي يجب أن تكون محل احترام، لكن في النهائي ستتغير كثير من الأمور، لأن تركيزنا بالكامل منصب على تحقيق الذهب.

وأضاف: رسالتي للاعبين واضحة؛ سنلعب 11 لاعباً أمام 11 لاعباً ومن يقدم كل ما لديه داخل الملعب فسوف يكون الأقرب للانتصار.

وعن حلمه، قال باهبري: حلم أي لاعب سعودي هو تمثيل المنتخب، وحلمي الشخصي العودة مجدداً، فقد شاركت في بطولتي كأس عالم، وأتمنى الوجود للمرة الثالثة.