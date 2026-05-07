“كدانة”.. منظومة تشغيلية متكاملة تعزز كفاءة الخدمات في المشاعر المقدسة

تعمل شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- عبر منظومة تشغيلية متكاملة تجمع بين البنية التحتية الذكية، والخدمات الميدانية، والتشغيل التقني؛ بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وتعتمد “كدانة” على التكامل بين التخطيط والتشغيل والتقنية، ضمن منهجية تشغيلية قائمة على التحليل والاستباقية، لإدارة أكثر من (170) ألف أصل في المشاعر المقدسة؛ بما يسهم في استدامة الخدمات ورفع سرعة الاستجابة الميدانية طوال الموسم.
وفي جانب البنية التحتية والتشغيل، شغّلت الشركة (74) سلمًا كهربائيًا في منشأة الجمرات، إلى جانب (340) سلمًا كهربائيًا إضافيًا، و(682) كاميرا مراقبة، وأكثر من (74) ألف وحدة إنارة، و(456) جهاز تكييف، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الحركة والسلامة والراحة في المواقع الحيوية بالمشاعر المقدسة.
وتضم منظومة السقيا والتلطيف أكثر من (6) آلاف عمود رذاذ، و(5) محطات تشغيل بطاقة إنتاجية تصل إلى (1500) متر مكعب في الساعة، إضافة إلى أكثر من (25) ألف صنبور مياه؛ بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر راحة لضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك.
وفي إطار الخدمات الأساسية، جهّزت “كدانة” أكثر من (3400) مجمع لدورات المياه، و(212) وحدة متنقلة، وعقّمت أكثر من (520) خزان مياه، إلى جانب تشغيل أكثر من (2500) كادر نظافة يعملون وفق خطط ميدانية متكاملة؛ للحفاظ على جودة البيئة التشغيلية في مختلف المواقع.
وفي جانب الصيانة والاستجابة، فعّلت الشركة (195) مركز صيانة ميدانيًا، مدعومة بأكثر من (3000) عضو في الفرق الفنية؛ لتنفيذ ما يزيد على (3700) أمر عمل، بما يضمن سرعة المعالجة واستمرارية كفاءة الأصول والخدمات طوال الموسم.
وتمتد منظومة إسكان الحجاج على مساحة تتجاوز (3.5) مليون متر مربع، وتضم أكثر من (45) ألف خيمة، و(46) مطبخًا مركزيًا، ضمن بيئة تشغيلية متكاملة تراعي جودة الخدمات وسلامة الحجاج.
ونفَّذت “كدانة” (240) فرضية تدريبية، و(270) فرضية تشغيلية، إضافة إلى (40) مواءمة داخلية وخارجية، في إطار خطط استباقية تهدف إلى رفع الجاهزية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات التشغيلية.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور الشركة في تطوير المشاعر المقدسة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، عبر منظومة تشغيلية متقدمة تواكب مستهدفات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة خلال موسم الحج.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م