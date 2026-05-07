كأس آسيا تحت 17 عامًا.. أستراليا وفيتنام والإمارات وكوريا الجنوبية يحصدون أولى نقاط البطولة

البلاد (جدة)
تواصلت الأربعاء منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا (2026) المقامة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بإقامة ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعتين الثالثة والرابعة، وسط تنافس متصاعد بين المنتخبات المشاركة في البطولة القارية.
واستهل منتخب أستراليا مشواره في منافسات المجموعة الرابعة بفوز عريض على نظيره منتخب الهند بنتيجة (4 – 0)، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، في حين حقق منتخب فيتنام فوزًا ثمينًا على منتخب اليمن بهدف دون رد، في مواجهة شهدت تنافسًا متواصلًا بين المنتخبين حتى الدقائق الأخيرة.
وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1 – 1) مواجهة منتخب الإمارات ونظيره منتخب كوريا الجنوبية، في لقاء اتسم بالإثارة والندية ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.
