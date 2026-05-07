ديربي الرياض.. النصر يهزم الشباب برباعية.. ويعزز صدارته لـ”روشن”

حسم فريق النصر ديربي الرياض الذي جمعه مع مضيفه فريق الشباب برباعية مقابل هدفين، ليعزز صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 33 من عمر الموسم الحالي 2025-2026.
دخل النصر مواجهة الديربي أمام الشباب بقوة، حيث لم يمهل البرتغالي جواو فيليكس الشباب سوى 3 دقائق ليزور الشباك بهدف مبكر أشعل المدرجات.
ثم ضاعف واو فيلكس النتيجة في الدقيقة 10.
رفض نادي الشباب الاستسلام، وبدأ تدريجياً في تنظيم صفوفه تحت قيادة مدربه نور الدين بن زكري. وفي الدقيقة 30، نجح النجم البلجيكي يانيك كاراسكو في تقليص الفارق.
وفي الشوط الثاني، ومع محاولات الشباب المستمرة للتعادل، كان كريستيانو رونالدو في الموعد كعادته، ليطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة 75 مسجلاً هدف النصر الثالث، مؤكداً تفوق فريقه ميدانياً.
وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت، ظهر المدافع علي البليهي ليسجل هدفاً ثانياً للشباب في الدقيقة 80، محولاً الدقائق العشر الأخيرة إلى ملحمة، قبل أن يكمل جواو فيليكس ثلاثيته الشخصية ورباعية النصر من ركلة جزاء نفذها بنجاح عند الدقيقة 90+8، لتنتهي المباراة بفوز نصراوي ثمين بنتيجة 4-2.
بهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 82 نقطة من 32 مباراة، ليحكم قبضته على المركز الأول ويوسع الفارق إلى 5 نقاط عن ملاحقه الهلال (77 نقطة من 31 مباراة).
في المقابل، تجمّد رصيد الشباب عند 32 نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر.
