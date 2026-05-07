دمشق تحبط مخططا إرهابياً وتفكك خلية «زعزعة الاستقرار»

البلاد (دمشق)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها أحبطت مخططاً إرهابياً واسع النطاق، وتمكنت من تفكيك خلية قالت: إنها كانت تستهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد، وذلك في إطار عمليات أمنية متزامنة، شملت عدة محافظات.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن العملية نُفذت ضمن حملة أمنية منسقة، أسفرت عن توقيف جميع أفراد الخلية وضبط أسلحة كانت بحوزتهم.

وأوضح المصدر، أن التحرك الأمني جاء بعد متابعة استخباراتية، وجرى تنفيذه في أكثر من موقع داخل الأراضي السورية في وقت متزامن، ما أدى إلى “إحباط المخطط قبل تنفيذه”.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لملاحقة ما وصفتها بـ“الخلايا النائمة” وتجفيف منابع التهديدات الأمنية، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تواصل العمل لمنع أي محاولات تستهدف الأمن الداخلي.

وأضافت أن التعامل مع هذه التهديدات يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة أي نشاط مسلح غير قانوني داخل البلاد.

وتشير العملية الأخيرة إلى استمرار تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق متعددة، في ظل سعي السلطات إلى الحد من أي نشاطات تعتبرها تهديداً مباشراً للأمن العام.

وتؤكد دمشق أن هذه التحركات الأمنية تأتي ضمن جهود متواصلة لضمان الاستقرار ومواجهة أي محاولات لإعادة تشكيل شبكات مسلحة داخل البلاد.