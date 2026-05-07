حاسوب عملاق لتعزيز التنقيب والإنتاج

أعلنت أرامكو السعودية عن تعاون مع (solutions by stc) لتطوير جيل جديد لحاسوب عملاق عالي الأداء؛ لتعزيز قدراتها في مجال الحوسبة بقطاع التنقيب والإنتاج. وقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر، عبدالحميد الدغيثر: إن التطوّر الرقمي في أرامكو السعودية يعيد تعريف حدود الإمكانات في مجال استكشاف المواد الهيدروكربونية وإدارة المكامن، ويؤكد تركيزنا على الاستفادة من التقنيات المتقدمة؛ لتعزيز الأداء من خلال اكتشاف احتياطيات جديدة، وتحديد طرق جديدة لتحقيق القيمة.