المحليات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتضن معرض الفقه الجنائي

البلاد (الدمام) افتتح رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور فهد بن أحمد الحربي اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الشريعة والقانون الدكتور أسامة بن محمد المرشود، فعاليات معرض الفقه الجنائي في الشريعة الإسلامية، الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون ضمن سلسلة المعارض التمهيرية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الأكاديمية والمهنية ذات العلاقة و يستمر ليومين. وذكر عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور أسامة المرشود بأن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض التمهيرية التي تحرص الكلية على إقامتها تعزيزًا لجودة المخرجات التعليمية وربطًا للمعرفة النظرية بالتطبيق العملي ويجسد رؤية الكلية في إعداد طلبة يمتلكون القدرة على التحليل والاستنباط، ويجمعون بين التأصيل الشرعي والفهم المعاصر، بما يؤهلهم للإسهام بفاعلية في مجالات القضاء والتحقيق، وخدمة المجتمع بكفاءة واقتدار. كما يعكس التكامل بين التخصصات، من خلال الشراكات النوعية مع جهات طبية ومهنية، تسهم في إثراء التجربة التعليمية وتوسيع مدارك الطلبة وما نشهده اليوم من تميز في الطرح والعرض، إنما هو ثمرة جهود مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، الذين أظهروا مستوى عالياً من الإبداع والاحترافية، مؤكدين أن التعلم الحقيقي يتجلى في التطبيق والممارسة وتضمن المعرض أكثر من 20 ركنًا تفاعليًا، استعرضت جوانب متعددة من التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية، وربطها بالتطبيقات الطبية والجنائية، من خلال نماذج واقعية وأمثلة تطبيقية، عكست مستوى متقدمًا من مهارات العرض والتحليل لدى الطلبة ويُعد المعرض النسخة السابعة من هذه المعارض التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الجامعة، وتنمية مهارات الطلبة، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهد مشاركة طلاب كلية الشريعة والقانون إلى جانب جهات داخلية وخارجية، شملت كلية طب الأسنان، وإدارة الأدلة الجنائية، ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية. وأكد وكيل كلية الشريعة والقانون للبحث العلمي والابتكار وأستاذ مقرر فقه الجنايات والحدود الدكتور حمد بن عثمان الجميل، أن هذه المعارض تمثل منصة تعليمية متقدمة تُسهم في تحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة تطبيقية، وتعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل، مشيرًا إلى الإشادة المستمرة من جهات القضاء والنيابة العامة بمخرجات الكلية وأوضح أن عدد المشاركين في تنظيم المعرض بلغ 73 طالبًا من طلاب مقرر فقه الجنايات والحدود، فيما يُتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 2000 مستفيد، استنادًا إلى مؤشرات الحضور في النسخ السابقة.

وأشار الدكتور الجميل إلى أن المعرض يتميز هذا العام بتركيزه على الفقه الجنائي وارتباطه المباشر بمجالات القضاء والتحقيق الجنائي، إلى جانب تكامله مع تخصصات طبية مساندة، مثل الطب الشرعي وطب الأسنان، ما يعكس توجهًا نوعيًا نحو التعليم التكاملي ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص الجامعة على تقديم نماذج تعليمية مبتكرة، تعزز من جودة المخرجات، وتواكب متطلبات سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة علميًا ومهنيًا.