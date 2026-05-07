توني يحطم رقم السومة التاريخي مع الأهلي

البلاد (جدة) واصل النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، تألقه اللافت في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أحرز هاتريك لفريقه في مواجهة الفتح، مؤكدًا حضوره الحاسم في اللحظات الكبرى. ونجح توني في تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة بواسطة لاعب أهلاوي في موسم واحد بالدوري، متجاوزًا الرقم الذي ظل صامدًا باسم النجم السوري عمر السومة منذ موسم 2015-2016. صراع مشتعل على صدارة الهدافين ورفع توني رصيده إلى 30 هدفًا، ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب هدافي دوري روشن هذا الموسم، ويأتي خلفه مهاجم القادسية جوليان كينونيس في سباق الحذاء الذهبي برصيد 29 هدفا. ومنذ انتقاله إلى الأهلي في أغسطس 2024، فرض توني نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، حيث سجل 23 هدفًا في موسمه الأول، قبل أن يواصل التألق هذا الموسم بأرقام استثنائية تعكس تطوره الكبير وتأثيره الهجومي.