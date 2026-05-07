تعزيز الشراكات الصناعية والتعدينية

صحيفة البلاد 21 / ذو القعدة / 1447 هـ       7 مايو 2026

البلاد (لوس أنجلوس)
ضمن جهود المملكة العربية السعودية؛ لترسّخ مكانتها قوة صناعية رائدة، ومركزًا عالميًا للتعدين والمعادن، بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة جاكوب هيلبرغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، وأبرز الفرص الاستثمارية، وتطوير الشراكات الإستراتيجية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.
كما بحث مع سفير الاستثمارات الدولية لدى فرنسا باسكال كاني، تنمية الشراكات الاستثمارية والتعاون الصناعي والتعديني.
وأكد الوزير الخريّف خلال اللقاءين حرص المملكة على تعزيز الشراكات الإستراتيجية، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع رؤيتها 2030.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

