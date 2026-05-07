باريس سان جرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

البلاد (جدة)
حجز فريق باريس سان جيرمان مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل مع بايرن ميونخ في لقاء الإياب الذي جمع بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.
وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق الباريسي بنتيجة مثيرة بلغت 5-4 على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس، ما منحه أفضلية قبل لقاء العودة الحاسم.
هدف باريس المبكر
بدأت المباراة بقوة من جانب باريس سان جيرمان، حيث نجح النجم عثمان ديمبيلي في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة، بعدما استقبل تمريرة عرضية متقنة من كفاراتسخيليا، ليضع الكرة مباشرة داخل الشباك مانحاً فريقه التقدم.
ورد بايرن ميونخ بمحاولات هجومية، حيث سدد لويس دياز كرة قوية في الدقيقة 20 من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بهدف دون رد.
ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف بايرن ميونخ ضغطه الهجومي. وفي الدقيقة 75، أطلق مايكل أوليسي تسديدة أرضية خطيرة تصدى لها حارس باريس بثبات، ليحافظ على تقدم فريقه حتى نهاية اللقاء.
وفي الدقيقة 95، نجح فريق بايرن ميونخ في إدراك هدف التعادل القاتل، عن طريق النجم الإنجليزي هاري كين، ليشعل أجواء المباراة في اللحظات الأخيرة.
وبهذا التعادل، حسم باريس سان جيرمان تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أرسنال الإنجليزي، الذي نجح في إقصاء أتلتيكو مدريد من الدور نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة على اللقب الأوروبي.
بداية قوية للفريق الباريسي وديمبيلي يبصم على أول أهداف القمّة !
هل يُعاد سيناريو الذهاب ؟
