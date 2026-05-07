الواصل: مركز الأمم المتحدة للحكومة الرقمية في الرياض يعكس ريادة المملكة في التحول الرقمي

واس (نيويورك)
أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن توقيع مذكرة النوايا بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة لإنشاء مركز عالمي للحكومة الرقمية في مدينة الرياض، يجسد التزام المملكة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة التنمية المستدامة.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن اختيار مدينة الرياض لاستضافة هذا المركز العالمي يعكس ما حققته المملكة من تقدم نوعي في مجالات الحكومة الرقمية والابتكار التقني، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات فاعلة مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.
وأفاد أن المركز سيسهم في دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات التحول الرقمي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية على المستوى الدولي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن اختيار مدينة الرياض لاستضافة هذا المركز العالمي يعكس ما حققته المملكة من تقدم نوعي في مجالات الحكومة الرقمية والابتكار التقني، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات فاعلة مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.
وأفاد أن المركز سيسهم في دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات التحول الرقمي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية على المستوى الدولي.