الفيفا يكشف موعد اعتماد القوائم النهائية للمونديال

‌أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أنه سيسمح لكل منتخب بضم 26 لاعبا في قائمته المشاركة في كأس العالم التي تنطلق الشهر ​المقبل والإعلان عنها بشكل نهائي في الثاني من يونيو حزيران المقبل.

وقال الفيفا عبر موقعه على الإنترنت: إن الاتحادات المشاركة في البطولة التي تضم 48 منتخبا ستزود الاتحاد الدولي للعبة بقائمة أولية تضم ما بين 35 و55 لاعبا بينهم أربعة حراس مرمى. وستُستخدم هذه القائمة المؤقتة لأغراض داخلية فقط ولن ينشرها الفيفا.

وأوضح الفيفا أن القائمة النهائية ستضم ‌بين 23 ‌إلى 26 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى، ​نفس ‌العدد ⁠الذي ​تم اعتماده ⁠في قطر 2022، وسيتم الإعلان عنها في الثاني من يونيو حزيران المقبل.

وأضاف الفيفا في بيان “لا يمكن استبدال أي لاعب في القائمة النهائية إلا بلاعب من القائمة الأولية، وذلك فقط في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه قبل 24 ساعة من المباراة ⁠الأولى لمنتخبه في كأس العالم 2026.

“يمكن استبدال ‌حارس مرمى من القائمة النهائية ‌بحارس آخر من القائمة الأولية في حال ​الإصابة الخطيرة أو المرض ‌الشديد، وذلك في أي وقت خلال البطولة”.

ويمكن لأي منتخب من ‌المنتخبات المشاركة الإعلان عن قائمته في أي وقت لكنها لا تعتبر رسمية إلا بعد اعتمادها في الثاني من يونيو.

ومنذ عام 1930 وحتى عام نسخة 1998 في فرنسا، كان يُسمح للمنتخبات بتسجيل ‌22 لاعبا في القوائم النهائية. وفي نسخة كوريا الجنوبية-اليابان 2002، تم زيادة العدد إلى 23 ⁠لاعبا، واستمر ⁠ذلك حتى قطر 2022 حين تم زيادة القوائم إلى 26 لاعبا.

ومن أجل ضمان التحاق اللاعبين بمنتخباتهم في الوقت المناسب قبل كأس العالم اعتمد الفيفا بدء فترة الراحة والاستعداد والسماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم في 25 مايو الحالي، أي في اليوم التالي لآخر مباراة رسمية يشارك فيها اللاعبون مع أنديتهم.

وأوضح الفيفا أن استثناءات السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم تشمل اللاعبين المشاركين في نهائيات بطولات الأندية القارية حتى 30 مايو، وذلك مرهونا بموافقة الفيفا..

ويشارك ثمانية منتخبات عربية في ​النسخة الموسعة التي تستضيفها الولايات ​المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين بواقع أربعة منتخبات أفريقية (مصر-تونس-الجزائر-المغرب) ومثلها آسيوية (السعودية-قطر-العراق-الأردن).