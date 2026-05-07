الرياضة

الفيصل يزور معسكر أخضر التايكوندو استعدادًا لبطولة آسيا والألعاب الخليجية

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1447 هـ       7 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة (محمد الجليحي)
تفقد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، معسكر المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، في جدة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة آسيا للدرجة الأولى ودورة الألعاب الخليجية، حيث اطّلع على سير البرنامج الإعدادي والتقى باللاعبين، مشيدًا بجاهزيتهم وروحهم العالية.

ورافقه خلال الزيارة الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن.

ويُقام المعسكر خلال الفترة من (3 إلى 17) مايو، بمشاركة اللاعبين: دنيا أبو طالب، رياض حمدي، طارق حمدي، دنيا صابر، أزين عبدالله، عبدالله المشرف، علي الخيبري، ورحمة الخواهر، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المهندس عبدالله الحربي بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود من القيادة الرياضية، وتعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، وتدفعهم لتقديم أفضل المستويات، مشيرًا إلى أن حضور وزير الرياضة يجسد حرصه على تمكين الأبطال وتهيئة البيئة المثالية للإنجاز، متمنيًا التوفيق للجميع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *