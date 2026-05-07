الدرعية بطلاً لأندية المملكة تحت 15 عامًا للدرجة الثانية

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، فريق الدرعية بكأس بطولة أندية المملكة تحت 15 عامًا “الدرجة الثانية” للموسم الرياضي 2025-2026.
جاء تتويج الدرعية باللقب بعد فوزه على مضيفه المطوع بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة 2-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على ملعب جامعة اليمامة بالرياض.
وكان فريقا الدرعية والمطوع تأهلا إلى المباراة النهائية بعد فوزهما أمام أكاديمية النجم وأكاديمية أجيال على الترتيب في الدور نصف النهائي، حيث تغلب الدرعية على أكاديمية النجم ذهابًا بنتيجة 8-0 وإيابًا بنتيجة 4-1، وتمكن المطوع من التأهل بعد خسارته ذهابًا أمام أكاديمية أجيال بنتيجة 2-1 وفوزه إيابًا بنتيجة 5-1.
