الخليج يتوج ببطولة النخبة لكبار اليد للموسم الرياضي 2025- 2026

تُوِّج المدير التنفيذي المكلّف بالاتحاد السعودي لكرة اليد سلمان الحبيب، فريق الخليج بلقب النسخة الـ24 من بطولة نخبة كبار كرة اليد للموسم الرياضي 2025 – 2026م، وذلك عقب فوزه على فريق الهدى في المباراة النهائية التي جمعتهما الأربعاء، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وجاء تتويج الخليج باللقب بعد مشوار شهد تصدره للدور التمهيدي، قبل أن يواصل تفوقه في المباراة النهائية ويحسم المواجهة لصالحه بنتيجة (32 – 26)، ليضيف اللقب الثالث إلى سجله في البطولة.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حقق فريق الأهلي الفوز على مضر بنتيجة (31 – 30)، ليحصد الميداليات البرونزية.
وعقب ختام المنافسات، قام عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد سليمان الباتل بتكريم الأطقم التحكيمية.
كما توّج فريق الأهلي بالميداليات البرونزية، فيما توّج عضو مجلس الإدارة فريد الصالح فريق الهدى بالميداليات الفضية، قبل أن يتسلّم فريق الخليج الميداليات الذهبية وكأس البطولة.
كما شهد الحفل الختامي تتويج عدد من اللاعبين بالجوائز الفردية، حيث نال لاعب الخليج محمد حبيب جائزة أفضل لاعب، فيما تُوِّج لاعب الهدى ليناردو دوترا بجائزة هداف البطولة، وحصل لاعب مضر حسين الحمدان على جائزة أفضل لاعب واعد.
