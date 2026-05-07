الخريف يستعرض منجزات رؤية 2030 في جلسة حوارية بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن

البلاد (واشنطن)
شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف في جلسة حوارية نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS), في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعنوان “رؤية المملكة 2030 في عامها العاشر”.
واستعرض معاليه خلال الجلسة المنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها، وما شهدته مراحلها المتعاقبة من تحولات نوعية في مختلف المجالات، بما يعكس نضج التجربة السعودية بوصفها أنموذجًا تنمويًا فاعلًا على المستوى العالمي.
وأكد الخريّف أن رؤية 2030 تمثل إطارًا إستراتيجيًا شاملًا للتحول الاقتصادي، أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية، كما رسّخ مكانة المملكة بصفتها شريكًا موثوقًا في سلاسل الإمداد والصناعات المستقبلية.
وسلّط الضوء خلال الجلسة على النمو والتقدّم المتسارع الذي يشهده قطاعا الصناعة والتعدين منذ إطلاق الرؤية والإستراتيجيات المرتبطة بالقطاعين، إلى جانب القفزات المتحققة في تنمية القدرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعات السعودية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية بما يدعم استدامة النمو في القطاعين.
وأشار الخريّف إلى أن الصناعة والتعدين تمثلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030، لافتًا النظر إلى الممكنات والمبادرات النوعية التي أطلقتها منظومة الصناعة والتعدين لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وبيّن أن المملكة تتقدّم نحو تنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية المحتوى المحلي، في إطار مستهدفات رؤية 2030، وتسعى لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، وبناء اقتصاد صناعي تنافسي يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
تأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية في الجلسة التي عقدها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) بواشنطن، في إطار جهود المملكة لإبراز تجربتها الرائدة في التحول الاقتصادي الشامل، حيث أصبحت رؤية 2030 أنموذجًا رائدًا يحتذى به عالميًا.
