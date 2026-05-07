 الخريجي يشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة (MED9) والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والدول الشريكة من دول البلقان الغربية

البلاد (الرياض)
نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة (MED9) والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والدول الشريكة من دول البلقان الغربية، عبر الاتصال المرئي.
وألقى معالي نائب وزير الخارجية كلمةً أكد فيها رفض وإدانة المملكة لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية، مشددًا على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي يكفله القانون ويجب احترامه والحفاظ عليه.
وقال:” إن آثار هذه الاضطرابات بدأت تطال منظومة الأمن الغذائي العالمي، من خلال التأثير في حركة الأسمدة والإمدادات الغذائية الأساسية، وهو ما يؤكد ضرورة تحييد الغذاء والأسمدة عن أي ضغوط أو ممارسات تعرقل تدفق الإمدادات تحت أي ظرف”.
وأكد مواصلة المملكة القيام بدورها في دعم استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات، والإسهام في الحفاظ على انسيابية التدفقات الإقليمية والدولية عبر تعزيز الترابط اللوجستي ودعم التعاون في مجالات النقل والتخزين ومرونة سلاسل الإمداد.
وأضاف: “إن هذه التحديات تتطلب تنسيقًا جماعيًا يضمن حماية الممرات البحرية، والمطلوب اليوم هو التركيز على خطوات عملية تسهم في تعزيز الوفرة، وتحسين الوصول إلى الإمدادات الأساسية، بما يعزز التعاون بين الشركاء ويدعم الاستقرار الإقليمي والدولي”.