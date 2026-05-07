“البلديات” تعلن جاهزية منظومتها لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد (جدة)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانة محافظة جدة، اكتمال جاهزية منظومتها البلدية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ضمن جهودها لرفع كفاءة الخدمات البلدية وتعزيز جاهزية المواقع الحيوية والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة.

وشملت الجاهزية تكثيف الأعمال البلدية والرقابية، ورفع الاستعدادات التشغيلية في المواقع ذات الكثافة العالية، وتهيئة محيط ميقاتي يلملم والجحفة ضمن نطاق محافظتي الليث ورابغ، حيث سخّرت الوزارة أكثر من 6 آلاف كادر بشري، وما يزيد على 700 معدة وآلية، إضافةً إلى فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة.

كما كثّفت الأمانة جولاتها على المنشآت الغذائية والتجارية والصحية، بما يشمل المطاعم، والأسواق والمراكز التجارية، والفنادق والشقق المخدومة؛ إذ أسفرت الجولات الرقابية عن تسجيل مستويات امتثال عالية في أكثر من 2850 منشأة وفق الاشتراطات والمعايير البلدية.

وأكدت الوزارة جاهزية قنوات الخدمات الرقمية عبر تطبيق “بلدي” وكذلك الرقم الموحد 940؛ لضمان سرعة معالجة البلاغات والاستجابة لها على مدار الساعة، ضمن جهودها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والطائف.

وتستكمل “البلديات والإسكان” جاهزية منظومتها البلدية، عبر خطط تشغيلية وميدانية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات البلدية والصحية، وتعزيز الجاهزية في المدن والمنافذ وطرق الحج والمواقع الحيوية المرتبطة برحلة الحجاج حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.